Уголовное дело по обвинению в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте психотропных веществ

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Так, Г., имея единый умысел на незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозку, незаконный сбыт особо опасных психотропных веществ, из корыстных побуждений в апреле 2019 года в неустановленном месте, у неустановленного лица, при неустановленных обстоятельствах, с использованием мобильного телефона, с установленным мобильным приложением «Telegram», незаконно с целью сбыта приобрел вещество общей массой не менее 20 грамм, содержащее в своем составе особо опасное психотропное вещество - альфа-PVP, не используемое в медицинских целях, упакованное в свертке, которое с момента приобретения незаконно с целью сбыта хранил при себе, после чего, в продолжение своего противоправного умысла, с целью дальнейшего сбыта, не позднее указанного времени, на неустановленном транспортном средстве, незаконно с целью сбыта перевез вышеназванное вещество массой не менее 20 грамм от места приобретения к месту своего жительства в г. Борисове, где продолжил незаконно с целью сбыта хранить указанное вещество, поместив последнее в гараже по месту жительства, где расфасовал часть приобретенного вещества, упаковав последнее в не менее пять полимерных свертков, и поместил для незаконного с целью сбыта хранения в потайные места, расположив на территории г. Борисова. Оставшуюся часть продолжил хранить по месту жительства до момента обнаружения и изъятия сотрудниками милиции в ходе осмотра места происшествия.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый Г. виновным себя признал полностью и показал, что в новостной ленте от неизвестных ему пользователей мобильного приложения «Telegram» стали приходит сообщения о работе «закладчиками» психотропных веществ. Спустя некоторое время, поскольку данные предложения были назойливыми, он стал интересоваться данными объявлениями, а также процессом распространения наркотиков через сеть Интернет. В марте 2019 года зарегистрировал аккаунт в указанном мобильном приложении «Д.» который стал использовать. Через мобильное приложение у пользователя «С.» заказал 25 грамм психотропного вещества, за которым ездил в г. Минск. Забрав сверток с веществом, привез последнее домой в гараж, там же часть расфасовал, остальную часть спрятал в аптечке. Расфасованную часть вещества разложил по тайникам на территории г. Борисова. В апреле 2019 года был задержан сотрудниками милиции. У него был изъят мобильный телефон, в котором обнаружена переписка, а также фотографии с описанием мест «закладок», сделанных им. Также он сообщил сотрудникам милиции о месте, где спрятал оставшееся вещество, которое позже было обнаружено в ходе обыска по месту жительства. Не отрицал, что с целью сбыта приобрел, перевез, хранил данное вещество.

Кроме признательных показаний обвиняемого, его виновность была полностью подтверждена показаниями свидетелей, заключением экспертизы, а также письменными материалами дела.

Судом Борисовского района Г. признан виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке, покушении на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенных в отношении особо опасных психотропных веществ, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 328 УК Республики Беларусь, на основании которой Г. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с конфискацией всего имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Помощник прокурора Борисовского района юрист 2 класса Т.С. Якубович