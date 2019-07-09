ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внимание, пропал ребенок! В Кличевском районе в лесу потерялся 12-летний мальчик

10.07.2019 19:55 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Несколько часов назад в лесном массиве вблизи деревни Дубно Кличевского района пропал 12-летний мальчик. Как сообщает пресс-служба МВД, ребенок вместе с мамой собирал ягоды и в какой-то момент остался без внимания.


Фото: пресс-служба МВД

Караханян Армен вместе с мамой собирал ягоды в лесу вблизи деревни Дубно Кличевского района Могилевской области. В какой-то момент мама отвлеклась, и мальчик потерялся.

Ребенок без мобильного телефона.

Особые приметы: на вид 12 лет, рост 125−135 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, глаза голубые.

Был одет в коричневую матерчатую куртку с белыми вставками, брюки синего цвета и синие резиновые сапоги. При себе имел синее пластмассовое ведро и светлый рюкзак.

Поисками мальчика занимаются сотрудники РОВД, кинологи Департамента охраны, спасатели, лесники и егеря. Всех, кому известно местонахождение ребенка, просят сообщить об этом по телефону 102.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поисками мальчика занимаются сотрудники РОВД, кинологи Департамента охраны, спасатели, лесники и егеря. Всем, кому известно место нахождение ребенка просят...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Задержан мужчина, который 19 лет назад, еще подростком, с приятелем убил пенсионерку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика