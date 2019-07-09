Внимание, пропал ребенок! В Кличевском районе в лесу потерялся 12-летний мальчик

Источник материала: Tut.by

Несколько часов назад в лесном массиве вблизи деревни Дубно Кличевского района пропал 12-летний мальчик. Как сообщает пресс-служба МВД, ребенок вместе с мамой собирал ягоды и в какой-то момент остался без внимания.



Фото: пресс-служба МВД

Караханян Армен вместе с мамой собирал ягоды в лесу вблизи деревни Дубно Кличевского района Могилевской области. В какой-то момент мама отвлеклась, и мальчик потерялся.

Ребенок без мобильного телефона.

Особые приметы: на вид 12 лет, рост 125−135 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, глаза голубые.

Был одет в коричневую матерчатую куртку с белыми вставками, брюки синего цвета и синие резиновые сапоги. При себе имел синее пластмассовое ведро и светлый рюкзак.

Поисками мальчика занимаются сотрудники РОВД, кинологи Департамента охраны, спасатели, лесники и егеря. Всех, кому известно местонахождение ребенка, просят сообщить об этом по телефону 102.