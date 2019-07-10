Уголовное дело возбуждено в Бресте по факту смертельного ДТП с троллейбусом

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 21-летний водитель легкового автомобиля, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.





Авария случилась 9 июля примерно в 23.50. Молодой брестчанин на автомобиле "Фольксваген Гольф" двигался по ул. Московской к ул. 28 Июля. Он не справился с управлением и врезался в стоящий у края проезжей части троллейбус с включенными габаритными огнями. В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение ПДД , повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены автотехническая, транспортно-трасологическая, судебно-медицинская экспертизы.

Установлено, что троллейбус остановился, поскольку с контактной линии ушли токоприемники. В общественном транспорте в этот момент было несколько пассажиров, никто из них не пострадал.