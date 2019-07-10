|
Уголовное дело возбуждено в Бресте по факту смертельного ДТП с троллейбусом
11.07.2019 11:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 21-летний водитель легкового автомобиля, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Авария случилась 9 июля примерно в 23.50. Молодой брестчанин на автомобиле "Фольксваген Гольф" двигался по ул. Московской к ул. 28 Июля. Он не справился с управлением и врезался в стоящий у края проезжей части троллейбус с включенными габаритными огнями. В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные травмы, от которых скончался на месте происшествия.
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение
Установлено, что троллейбус остановился, поскольку с контактной линии ушли токоприемники. В общественном транспорте в этот момент было несколько пассажиров, никто из них не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 21-летний водитель легкового автомобиля, сообщил БЕЛТА...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)