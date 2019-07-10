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Два пожара случились вчера на Гомельщине из-за ударов молнии

11.07.2019 11:40 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Удар молнии мог стать причиной пожаров в Житковичском и Лоевском районах, сообщает МЧС.


Пожар в кирпичном двухэтажном сарае в Житковичахначался днем 10 июля — в нем частично уничтожена кровля, повреждено имущество. Вечером же горел кирпичный дом в деревне Крупейки Лоевского района — там огонь разрушил крышу.


В обоих случаях пострадавших нет. Спасатели предполагают, что причиной пожаров могли стать удары молнии.

 
 
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В обоих случаях, к счастью, обошлось без пострадавших.
 
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