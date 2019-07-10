﻿ В Могилевском районе мужчина случайно выстрелил из пневматики в своего 7-летнего племянника. 21.by
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В Могилевском районе мужчина случайно выстрелил из пневматики в своего 7-летнего племянника

11.07.2019 15:56 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 9 июля в Могилевскую областную детскую больницу с ранением кисти доставлен и госпитализирован 7-летний ребенок, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Телесное повреждение из пневматической винтовки «Байкал МР-512» своему племяннику во дворе своего дома причинил по неосторожности 35-летний житель д. Красница-2 Могилевского района.

По винтовке назначена судебно-баллистическая экспертиза. Также будет проведена судебная медицинская экспертиза по степени тяжести телесных повреждений.

Эксперты напоминают правила хранения и обращения с пневматическим оружием:

  • при заряжании и разряжании обязательно направлять пневматическое оружие вверх либо в ином безопасном направлении;
  • при стрельбе учитывайте траекторию полета пули, возможные негативные последствия при поражении цели, рикошете и промахе;
  • запрещается повторно использовать стреляные пули;
  • запрещается носить короткоствольное пневматическое оружие в карманах одежды;
  • вceгдa думaйте o бeзoпacнocти, дaжe ecли opужиe нe в вaшиx pукax.
 
 
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Ребенка вечером 9 июля привезли в Могилевскую областную детскую больницу.
 
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