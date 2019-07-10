В Могилевском районе мужчина случайно выстрелил из пневматики в своего 7-летнего племянника

Источник материала: Tut.by

Вечером 9 июля в Могилевскую областную детскую больницу с ранением кисти доставлен и госпитализирован 7-летний ребенок, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Телесное повреждение из пневматической винтовки «Байкал МР-512» своему племяннику во дворе своего дома причинил по неосторожности 35-летний житель д. Красница-2 Могилевского района.

По винтовке назначена судебно-баллистическая экспертиза. Также будет проведена судебная медицинская экспертиза по степени тяжести телесных повреждений.

Эксперты напоминают правила хранения и обращения с пневматическим оружием: при заряжании и разряжании обязательно направлять пневматическое оружие вверх либо в ином безопасном направлении;

при стрельбе учитывайте траекторию полета пули, возможные негативные последствия при поражении цели, рикошете и промахе;

запрещается повторно использовать стреляные пули;

запрещается носить короткоствольное пневматическое оружие в карманах одежды;

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