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В Могилевском районе мужчина случайно выстрелил из пневматики в своего 7-летнего племянника
Источник материала: Tut.by
Вечером 9 июля в Могилевскую областную детскую больницу с ранением кисти доставлен и госпитализирован 7-летний ребенок,
Телесное повреждение из пневматической винтовки «Байкал МР-512» своему племяннику во дворе своего дома причинил по неосторожности 35-летний житель д. Красница-2 Могилевского района.
По винтовке назначена судебно-баллистическая экспертиза. Также будет проведена судебная медицинская экспертиза по степени тяжести телесных повреждений.
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Ребенка вечером 9 июля привезли в Могилевскую областную детскую больницу.
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