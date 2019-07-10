|
Столб огня в 50 метров и один погибший. Видео сильного пожара на ТЭЦ в Подмосковье
Источник материала: Tut.by
Сегодня на ТЭЦ в Подмосковных Мытищах произошел сильный пожар. Высота пламени достигала 50 метров, а для его тушения задействовали вертолеты. Причиной пожара мог послужить взрыв газа. Сейчас известно об одном погибшем и 14 пострадавших. Страшный пожар попал на видео, а огромный столб пламени был виден за несколько километров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар пришлось тушить вертолетами МЧС
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)