Столб огня в 50 метров и один погибший. Видео сильного пожара на ТЭЦ в Подмосковье

Источник материала: Tut.by

Сегодня на ТЭЦ в Подмосковных Мытищах произошел сильный пожар. Высота пламени достигала 50 метров, а для его тушения задействовали вертолеты. Причиной пожара мог послужить взрыв газа. Сейчас известно об одном погибшем и 14 пострадавших. Страшный пожар попал на видео, а огромный столб пламени был виден за несколько километров.