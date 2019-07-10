﻿ Столб огня в 50 метров и один погибший. Видео сильного пожара на ТЭЦ в Подмосковье. 21.by
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Столб огня в 50 метров и один погибший. Видео сильного пожара на ТЭЦ в Подмосковье

11.07.2019 16:53 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на ТЭЦ в Подмосковных Мытищах произошел сильный пожар. Высота пламени достигала 50 метров, а для его тушения задействовали вертолеты. Причиной пожара мог послужить взрыв газа. Сейчас известно об одном погибшем и 14 пострадавших. Страшный пожар попал на видео, а огромный столб пламени был виден за несколько километров.

 
 
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