Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте спасатели достали из водоема женщину, грозившую утопиться, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС .





Инцидент произошел 11 июля на водоеме по улице Прохладной. В этом месте находится бывший глиняный карьер. В 14.05 спасателям поступило сообщение о тонущем человеке: по словам очевидцев, женщина угрожала утопиться. Работники МЧС прибыли на место происшествия и на расстоянии 150 м от берега достали из воды гражданку 1977 года рождения.

Женщину передали бригаде скорой медицинской помощи. Причины и мотивы ее поступка выясняются.