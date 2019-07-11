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В Бресте спасатели достали из водоема женщину

12.07.2019 10:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте спасатели достали из водоема женщину, грозившую утопиться, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

В Бресте спасатели достали из водоема женщину

Инцидент произошел 11 июля на водоеме по улице Прохладной. В этом месте находится бывший глиняный карьер. В 14.05 спасателям поступило сообщение о тонущем человеке: по словам очевидцев, женщина угрожала утопиться. Работники МЧС прибыли на место происшествия и на расстоянии 150 м от берега достали из воды гражданку 1977 года рождения.

Женщину передали бригаде скорой медицинской помощи. Причины и мотивы ее поступка выясняются.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте спасатели достали из водоема женщину, грозившую утопиться, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС. Инцидент произошел 11 июля на водоеме по улице...
 
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