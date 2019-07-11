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В Бресте спасатели достали из водоема женщину
12.07.2019 10:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте спасатели достали из водоема женщину, грозившую утопиться, сообщили БЕЛТА в областном управлении
Инцидент произошел 11 июля на водоеме по улице Прохладной. В этом месте находится бывший глиняный карьер. В 14.05 спасателям поступило сообщение о тонущем человеке: по словам очевидцев, женщина угрожала утопиться. Работники
Женщину передали бригаде скорой медицинской помощи. Причины и мотивы ее поступка выясняются.
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В Бресте спасатели достали из водоема женщину, грозившую утопиться, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС. Инцидент произошел 11 июля на водоеме по улице...
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