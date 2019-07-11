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В Рогачевском районе микроавтобус врезался в легковушку

12.07.2019 11:34 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 июля в 9.40 на 171-м километре трассы Кричев — Бобруйск — Ивацевичи, на повороте в сторону Виковского дома-интерната, произошла авария. Об этом сообщает издание «Свабоднае слова» со ссылкой на ГАИ Рогачевского РОВД.


Фото: slova.by

Водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter двигался со стороны Рогачева в направлении агрогородка Довск. При этом не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем Audi 80, который двигался в попутном направлении.

Микроавтобус попытался объехать легковушку справа, но никак не ожидал, что на тот момент она начнет поворот именно вправо.

В результате столкновения Audi выбросило в кювет. К счастью, пострадавших нет.

 
 
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Это случилось утром 11 июля, при обгоне на трассе.
 
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