В Рогачевском районе микроавтобус врезался в легковушку

Источник материала: Tut.by

11 июля в 9.40 на 171-м километре трассы Кричев — Бобруйск — Ивацевичи, на повороте в сторону Виковского дома-интерната, произошла авария. Об этом сообщает издание «Свабоднае слова» со ссылкой на ГАИ Рогачевского РОВД.



Фото: slova.by

Водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter двигался со стороны Рогачева в направлении агрогородка Довск. При этом не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем Audi 80, который двигался в попутном направлении.

Микроавтобус попытался объехать легковушку справа, но никак не ожидал, что на тот момент она начнет поворот именно вправо.

В результате столкновения Audi выбросило в кювет. К счастью, пострадавших нет.