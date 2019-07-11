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В Рогачевском районе микроавтобус врезался в легковушку
Источник материала: Tut.by
11 июля в 9.40 на 171-м километре трассы Кричев — Бобруйск — Ивацевичи, на повороте в сторону Виковского дома-интерната, произошла авария. Об этом
Водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter двигался со стороны Рогачева в направлении агрогородка Довск. При этом не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем Audi 80, который двигался в попутном направлении.
Микроавтобус попытался объехать легковушку справа, но никак не ожидал, что на тот момент она начнет поворот именно вправо.
В результате столкновения Audi выбросило в кювет. К счастью, пострадавших нет.
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Это случилось утром 11 июля, при обгоне на трассе.
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