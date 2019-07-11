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В Бресте спасатели достали из карьера женщину, которая грозила утопиться
Источник материала: Tut.by
11 июля спасатели достали из воды тонущую женщину,
Сообщение о происшествии поступило спасателям около 14.00. В бывшем глиняном карьере на улице Прохладной грозила утопиться женщина.
Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, тонувшая в 150 метрах от берега держалась на плаву из последних сил, периодически уходя под воду.
42-летнюю женщину достали из воды и передали медикам.
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42-летнюю женщину достали из воды и передали медикам.
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