В Бресте спасатели достали из карьера женщину, которая грозила утопиться

Источник материала: Tut.by

11 июля спасатели достали из воды тонущую женщину, сообщает областное управление МЧС.

Сообщение о происшествии поступило спасателям около 14.00. В бывшем глиняном карьере на улице Прохладной грозила утопиться женщина.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, тонувшая в 150 метрах от берега держалась на плаву из последних сил, периодически уходя под воду.

42-летнюю женщину достали из воды и передали медикам.