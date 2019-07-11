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В Бресте спасатели достали из карьера женщину, которая грозила утопиться

12.07.2019 11:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

11 июля спасатели достали из воды тонущую женщину, сообщает областное управление МЧС.

Сообщение о происшествии поступило спасателям около 14.00. В бывшем глиняном карьере на улице Прохладной грозила утопиться женщина.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, тонувшая в 150 метрах от берега держалась на плаву из последних сил, периодически уходя под воду.

42-летнюю женщину достали из воды и передали медикам.

 
 
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42-летнюю женщину достали из воды и передали медикам.
 
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