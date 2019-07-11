ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Светлогорском районе погоня с ГАИ закончилась для бесправника на мотоцикле реанимацией

12.07.2019 11:24 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 7 июля в деревне Чирковичи (Светлогорский район) бесправник на мотоцикле пытался избежать встречи с инспекторами, а в итоге попал в реанимацию. Пассажир — в травматологии. Об этом сообщает ГАИ Гомельской области.


7 июля примерно в 17.38 19-летний парень, управляя мотоциклом «Минск 3.129» и двигаясь по улице Советской в деревне Чирковичи, не захотел останавливаться на требование сотрудника ГАИ.

Он попытался ускорится и продолжил движение прямо, а через 20 метров на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в забор и дерево.


Пострадал не только мотоциклист, но и его 19-летний пассажир, который был без шлема. Первый сейчас в реанимации, второй — в травматологии.

Водитель хоть и является владельцем мотоцикла, но прав у него нет, к тому же оба парня ехали с признаками алкогольного опьянения. Кстати, в апреле эту компанию уже ловили на езде в нетрезвом виде, тогда — на автомобиле «ВАЗ 2101». Водителя за то наказали штрафом и забрали права.

Как уточняет издание «Ранак» со ссылкой на медиков, сейчас состояние пострадавшего водителя удовлетворительное, из реанимации он переведен в обычную палату.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А его пассажир попал в травматологию. Друзей уже не первый раз поймали на езде в нетрезвом виде.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бресте спасатели достали из водоема женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика