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В Светлогорском районе погоня с ГАИ закончилась для бесправника на мотоцикле реанимацией
Источник материала: Tut.by
Вечером 7 июля в деревне Чирковичи (Светлогорский район) бесправник на мотоцикле пытался избежать встречи с инспекторами, а в итоге попал в реанимацию. Пассажир — в травматологии. Об этом
7 июля примерно в 17.38 19-летний парень, управляя мотоциклом «Минск 3.129» и двигаясь по улице Советской в деревне Чирковичи, не захотел останавливаться на требование сотрудника ГАИ.
Он попытался ускорится и продолжил движение прямо, а через 20 метров на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в забор и дерево.
Пострадал не только мотоциклист, но и его 19-летний пассажир, который был без шлема. Первый сейчас в реанимации, второй — в травматологии.
Водитель хоть и является владельцем мотоцикла, но прав у него нет, к тому же оба парня ехали с признаками алкогольного опьянения. Кстати, в апреле эту компанию уже ловили на езде в нетрезвом виде, тогда — на автомобиле «ВАЗ 2101». Водителя за то наказали штрафом и забрали права.
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А его пассажир попал в травматологию. Друзей уже не первый раз поймали на езде в нетрезвом виде.
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