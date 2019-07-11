В Светлогорском районе погоня с ГАИ закончилась для бесправника на мотоцикле реанимацией

Источник материала: Tut.by

Вечером 7 июля в деревне Чирковичи (Светлогорский район) бесправник на мотоцикле пытался избежать встречи с инспекторами, а в итоге попал в реанимацию. Пассажир — в травматологии. Об этом сообщает ГАИ Гомельской области.





7 июля примерно в 17.38 19-летний парень, управляя мотоциклом «Минск 3.129» и двигаясь по улице Советской в деревне Чирковичи, не захотел останавливаться на требование сотрудника ГАИ.

Он попытался ускорится и продолжил движение прямо, а через 20 метров на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в забор и дерево.





Пострадал не только мотоциклист, но и его 19-летний пассажир, который был без шлема. Первый сейчас в реанимации, второй — в травматологии.

Водитель хоть и является владельцем мотоцикла, но прав у него нет, к тому же оба парня ехали с признаками алкогольного опьянения. Кстати, в апреле эту компанию уже ловили на езде в нетрезвом виде, тогда — на автомобиле «ВАЗ 2101». Водителя за то наказали штрафом и забрали права.

Как уточняет издание «Ранак» со ссылкой на медиков, сейчас состояние пострадавшего водителя удовлетворительное, из реанимации он переведен в обычную палату.