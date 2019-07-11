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Днем на Немиге в столице сгорела машина

12.07.2019 16:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 12 июля столичным спасателям поступил звонок от человека, у которого загорелась машина на улице Немига. Огонь серьезно повредил Ford Focus. Об инциденте сообщает столичное МЧС.


Звонок от владельца автомобиля поступил спасателям в 16.04. Возле здания на улице Немига, 30, открытым пламенем горел Ford Focus 2002 года выпуска.


Через пять минут после вызова пожар потушили, но огонь успел повредить машину. Пострадавших нет, причина возгорания выясняется.

 
 
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Причину возгорания еще выясняют.
 
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