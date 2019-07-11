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Устанавливаются личности двоих мужчин из кафе «Лунный свет»
12.07.2019 21:02 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Московского района Бреста устанавливаются личности двоих мужчин, которые в ночь с 16 на 17 мая 2019 года находились в кафе «Лунный свет» по адресу: г. Брест, ул. Молодогвардейская, д.12/2.
Лицам кому, что-либо известно о вышеуказанных гражданах, просьба сообщить по телефонам: 8029-225-04-65
Вознаграждение и конфиденциальность гарантированы.
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ОВД администрации Московского района Бреста устанавливаются личности двоих мужчин, которые в ночь с 16 на 17 мая 2019 года находились в кафе «Лунный свет» по адресу:...
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