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Устанавливаются личности двоих мужчин из кафе «Лунный свет»

12.07.2019 21:02 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Московского района Бреста устанавливаются личности двоих мужчин, которые в ночь с 16 на 17 мая 2019 года находились в кафе «Лунный свет» по адресу: г. Брест, ул. Молодогвардейская, д.12/2.

Устанавливаются личности двоих мужчин из кафе «Лунный свет»

Лицам кому, что-либо известно о вышеуказанных гражданах, просьба сообщить по телефонам: 8029-225-04-65 МТС, 8029-729-28-61, или в ОДС Московского РОВД г. Бреста 8029-7291764 МТС

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Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Московского района Бреста устанавливаются личности двоих мужчин, которые в ночь с 16 на 17 мая 2019 года находились в кафе «Лунный свет» по адресу:...
 
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