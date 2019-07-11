Устанавливаются личности двоих мужчин из кафе «Лунный свет»

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Московского района Бреста устанавливаются личности двоих мужчин, которые в ночь с 16 на 17 мая 2019 года находились в кафе «Лунный свет» по адресу: г. Брест, ул. Молодогвардейская, д.12/2.





Лицам кому, что-либо известно о вышеуказанных гражданах, просьба сообщить по телефонам: 8029-225-04-65 МТС , 8029-729-28-61, или в ОДС Московского РОВД г. Бреста 8029-7291764 МТС

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