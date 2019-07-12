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Самолет «Белавиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в киевском аэропорту «Жуляны»
Источник материала: Tut.by
Лайнер получил незначительные повреждения, из людей никто не пострадал.
«Минск-Киев. Самолет Belavia в Жулянах вылетел со взлетно-посадочной полосы в поле (насколько понимаю, полосы тут достаточно разбиты). Пилот успел затормозить чтобы не въехать в ограждения. Но фонари на поле все-таки немного помяли», —
В аэропорту «Киев» имени Игоря Сикорского (Жуляны) TUT.BY сообщили, что рейс B2847 из Минска должен был приземлиться в 23.40. При посадке Boeing 737−300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы приблизительно на 100 метров.
Никто не пострадал. Сам самолет, по словам представителя аэропорта, получил незначительные повреждения «в виде поцарапанной краски».
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Никто не пострадал. Сам самолет, по словам представителя аэропорта, получил незначительные повреждения - «в виде поцарапанной краски».
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