Самолет «Белавиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в киевском аэропорту «Жуляны»

Источник материала: Tut.by

Лайнер получил незначительные повреждения, из людей никто не пострадал.



Фото: Instagram / Kasia Syramalot

«Минск-Киев. Самолет Belavia в Жулянах вылетел со взлетно-посадочной полосы в поле (насколько понимаю, полосы тут достаточно разбиты). Пилот успел затормозить чтобы не въехать в ограждения. Но фонари на поле все-таки немного помяли», — написала пассажирка самолета Kasia Syramalot.

В аэропорту «Киев» имени Игоря Сикорского (Жуляны) TUT.BY сообщили, что рейс B2847 из Минска должен был приземлиться в 23.40. При посадке Boeing 737−300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы приблизительно на 100 метров.



Фото: Instagram / Kasia Syramalot

Никто не пострадал. Сам самолет, по словам представителя аэропорта, получил незначительные повреждения «в виде поцарапанной краски».