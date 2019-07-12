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29-летний пинчанин дома хранил арсенал оружия и боеприпасов

13.07.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сотрудниками правоохранительных органов была получена оперативная информация о том, что житель Пинска незаконно хранит у себя дома боевое оружие и различные боеприпасы. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского ГОВД Александр Костюкевич.

29-летний пинчанин дома хранил арсенал оружия и боеприпасов
В ходе проведения обыска в квартире пинчанина, 1990 года рождения сотрудниками Пинского ГОВД были обнаружены и изъяты составные части и компоненты огнестрельного оружия, взрывчатые вещества и взрывные устройства, пригодные для стрельбы винтовочные спортивно-охотничьи патроны. Обстоятельства приобретения и цели дальнейшего использования обнаруженных предметов устанавливаются.


29-летний пинчанин дома хранил арсенал оружия и боеприпасов
В отношении пинчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК Республики Беларусь (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Милиция напоминает, что граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и т.д., освобождаются от уголовной ответственности.

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