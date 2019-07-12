Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета

Источник материала: Tut.by

В ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание телеканала « 112 Украина ». Полицейские квалифицируют происшествие как террористический акт, сообщает пресс-служба Нацполиции.



Фото: 112 Украина

В 3.40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской. По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.



Фото: 112 Украина

В результате никто не пострадал. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.

В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения. Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.



Фото: 112 Украина

Накануне сотрудники «112 Украина» выступили с открытым обращением в СБУ, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить коллектив от произвола радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам.