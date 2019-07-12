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Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета
Источник материала: Tut.by
В ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание телеканала «
В 3.40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской. По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.
Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.
В результате никто не пострадал. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.
В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения. Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.
Накануне сотрудники «112 Украина» выступили с открытым обращением в СБУ, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить коллектив от произвола радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам.
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Украинские полицейские квалифицируют происшествие как террористический акт. Стрелки пока не задержаны.
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