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Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета

13.07.2019 09:42 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина». Полицейские квалифицируют происшествие как террористический акт, сообщает пресс-служба Нацполиции.


Фото: 112 Украина

В 3.40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской. По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.

Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы.


Фото: 112 Украина

В результате никто не пострадал. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка.

В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению правонарушения, а также мотивы его совершения. Все собранные материалы будут по подследственности переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.


Фото: 112 Украина

Накануне сотрудники «112 Украина» выступили с открытым обращением в СБУ, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить коллектив от произвола радикалов, которые путем запугивания и угроз пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам.

 
 
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Украинские полицейские квалифицируют происшествие как террористический акт. Стрелки пока не задержаны.
 
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