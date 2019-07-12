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Ночью на ул. Свято-Афанасьевской произошел пожар в легковом автомобиле «Рено»

13.07.2019 12:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 12.07.2019 до 6-00 13.07.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 3 пожара. Огнем повреждено 2 строения.

Ночью на ул. Свято-Афанасьевской произошел пожар в легковом автомобиле «Рено»

12.07.2019 г., 14-40. В д. Плоскинь Пинского района на ул. Ленина произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем пенсионерке 1956 г.р. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

Ночью на ул. Свято-Афанасьевской произошел пожар в легковом автомобиле «Рено»

12.07.2019 г., 16-11. В г. Кобрине на ул. Тухачевского произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ну 1959 г.р. Огнем повреждены кровля, перекрытие, стены. Причина пожара устанавливается.

Ночью на ул. Свято-Афанасьевской произошел пожар в легковом автомобиле «Рено»

13.07.2019 г., 03-33. В г. Бресте на ул. Свято-Афанасьевской произошел пожар в легковом автомобиле «Рено» 2013 г.в., принадлежащем гр-ну 1986 г.р. Огнем уничтожен автомобиль, повреждено остекление двух окон ПВХ строящегося торгового павильона. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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  С 6-00 12.07.2019 до 6-00 13.07.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 3 пожара. Огнем повреждено 2 строения. 12.07.2019 г., 14-40. В д. Плоскинь Пинского района на ул....
 
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