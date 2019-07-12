В Бешенковичском районе в озере нашли тело 60-летнего дачника

Источник материала: Tut.by

В озере нашли тело 60-летнего мужчины. Он приехал на свою дачу в Бешенковичском районе из Витебска. Об этом сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.



Фото: пресс-служба УВД Витебского облисполкома

Мужчина приехал на свою дачу в деревню Дыбали Бешенковичского района 12 июля. Около 22.00 часов он пошел купаться в озеро, которое расположено в метрах 70 от дачи.

Сегодня, 13 июля, его тело обнаружено водолазом ОСВОД