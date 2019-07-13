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Два автомобиля и кормоуборочный комбайн сгорели в Брестской области вчера
14.07.2019 11:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 6-00 13.07.2019 до 6-00 14.07.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара. Огнем повреждено 1 строение.
13.07.2019 г., 12-00. У д. Радеж Малоритского района произошел
13.07.2019 г., 15-56. В аг. Хомск Дрогичинского района на ул. Кирова произошел пожар в легковом автомобиле «Опель-Астра», 1993 г.в., принадлежащем гр-ну 1990 г.р. Огнем повреждены салон, лакокрасочное покрытие кузова. Причина пожара устанавливается.
13.07.2019 г., 16-04. В г. Ивацевичи на ул. Механизаторов произошел пожар в легковом автомобиле «Дэу-Нексия», 2005 г.в., принадлежащем гр-ну 1975 г.р. Огнем повреждены салон и лакокрасочное покрытие автомобиля, лобовое стекло. Причина пожара устанавливается.
13.07.2019 г., 22-47. В г. Дрогичине в пер. Дачном произошел пожар в блочном хозяйственном строении, принадлежащем гр-ке 1971 г.р. Огнем уничтожен автомобиль БМВ-318, 1994 г.в., повреждены кровля, перекрытие и имущество в хозяйственном строении. Причина пожара устанавливается.
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С 6-00 13.07.2019 до 6-00 14.07.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 4 пожара. Огнем повреждено 1 строение. 13.07.2019 г., 12-00. У д. Радеж Малоритского района...
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