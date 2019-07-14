В Подмосковье разбился учивший Путина летать со стерхами пилот

Источник материала: Tut.by

В Московской области, под Солнечногорском, в результате падения вертолета Robinson погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководство организации.



Фото: Reuters

Помимо Никитина на борту был еще один человек, он тоже погиб.

В Telegram-канал «База» также сообщается о гибели президента организации Игоря Никитина при падении вертолета. Личность второго погибшего пока не установлена

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, вертолет совершил жесткую посадку вблизи деревни Барское, в результате оба пилота погибли. В подмосковном ГУ МЧС подтвердили информацию о жесткой посадке.

Источник агентства уточнил, что вертолет вылетел с аэродрома малой авиации Шевлино. Летательный аппарат был частным, у летчиков было разрешение на полет.

По данным портала «Крым.Реалии», в 2011 году Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, заинтересовался полетом на дельталете со стерхами. Тогда Игорю Никитину поручили обучать его полетам.

В 2012 году «Коммерсантъ» писал, что Никитин в качестве старшего пилота участвовал с Путиным в тренировочном полете на дельтаплане.

Президент России Владимир Путин участвовал в эксперименте в рамках проекта «Полет надежды» в 2012 году. Так, Путин за штурвалом мотодельтаплана показывал выращенным в неволе стерхам путь, изображая вожака стаи.