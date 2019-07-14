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Во время свадьбы в Кобринском районе произошла драка: один человек погиб, второй - в больнице

15.07.2019 10:54 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 июля во время свадьбы в деревне Городец, Кобринского района, произошла драка: один человек погиб, второй попал в больницу.


Фото: Першы Рэгiён

Тело человека обнаружили около 23.00 сотрудники милиции, которые прибыли по вызову. Мужчина алкоголь не употреблял, имел проблемы с сердцем. Причину его смерти сейчас выясняют эксперты, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По информации портала «Першы Рэгiён», в тот день в деревенском кафе праздновали свадьбу. Во время праздника отец невесты и гость вышли на свежий воздух. Мимо проходила компания подростков. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Отец невесты с травмами попал в больницу, а гость свадьбы умер. Одна из версий гибели мужчины — сердечный приступ.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи.

 
 
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Конфликт произошел между гостями свадьбы и компанией подростков, которая проходила мимо.
 
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