Во время свадьбы в Кобринском районе произошла драка: один человек погиб, второй - в больнице

Источник материала: Tut.by

13 июля во время свадьбы в деревне Городец, Кобринского района, произошла драка: один человек погиб, второй попал в больницу.



Фото: Першы Рэгiён

Тело человека обнаружили около 23.00 сотрудники милиции, которые прибыли по вызову. Мужчина алкоголь не употреблял, имел проблемы с сердцем. Причину его смерти сейчас выясняют эксперты, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По информации портала «Першы Рэгiён» , в тот день в деревенском кафе праздновали свадьбу. Во время праздника отец невесты и гость вышли на свежий воздух. Мимо проходила компания подростков. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Отец невесты с травмами попал в больницу, а гость свадьбы умер. Одна из версий гибели мужчины — сердечный приступ.

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи.