|
Во время свадьбы в Кобринском районе произошла драка: один человек погиб, второй - в больнице
Источник материала: Tut.by
13 июля во время свадьбы в деревне Городец, Кобринского района, произошла драка: один человек погиб, второй попал в больницу.
Тело человека обнаружили около 23.00 сотрудники милиции, которые прибыли по вызову. Мужчина алкоголь не употреблял, имел проблемы с сердцем. Причину его смерти сейчас выясняют эксперты, сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По информации
В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конфликт произошел между гостями свадьбы и компанией подростков, которая проходила мимо.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)