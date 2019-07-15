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Мужчина (с сосиской на фото) нацарапал нехорошее слово на столешнице. Вы его знаете?
16.07.2019 06:36 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Около 00:50 часов мужчина (на фото) 7 июля 2019 года повредил столешницу барной стойки на АЗС №2 по улице Рябцева, 134 г.Бреста. Нацарапал на столешнице нецензурное выражение.
Если вы узнали человека на фото, звоните по телефону 8236590 мтс (дежурная часть Ленинский РОВД)
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Около 00:50 часов мужчина (на фото) 7 июля 2019 года повредил столешницу барной стойки на АЗС №2 по улице Рябцева, 134 г.Бреста. Нацарапал на столешнице нецензурное...
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