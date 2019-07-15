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Мужчина (с сосиской на фото) нацарапал нехорошее слово на столешнице. Вы его знаете?

16.07.2019 06:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Около 00:50 часов мужчина (на фото) 7 июля 2019 года повредил столешницу барной стойки на АЗС №2 по улице Рябцева, 134 г.Бреста. Нацарапал на столешнице нецензурное выражение.

Мужчина (с сосиской на фото) нацарапал нехорошее слово на столешнице. Вы его знаете?

Если вы узнали человека на фото, звоните по телефону 8236590 мтс (дежурная часть Ленинский РОВД)

 
Теги: Брест
 
 
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  Около 00:50 часов мужчина (на фото) 7 июля 2019 года повредил столешницу барной стойки на АЗС №2 по улице Рябцева, 134 г.Бреста. Нацарапал на столешнице нецензурное...
 
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