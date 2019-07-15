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В Индии обрушился аттракцион, два человека погибли. Момент трагедии попал на видео
Источник материала: Tut.by
В парке развлечений индийского Ахмедабада обрушился аттракцион — конструкция разломилась надвое на полной скорости. В результате два человека погибли, 29 получили травмы. Инцидент попал на видео, которое снял один из посетителей.
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