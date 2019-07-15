В лесах Могилевского района пропала 84-летняя пенсионерка - ее ищут уже почти неделю

Источник материала: Tut.by

В лесу Могилевского района пропала 84-летняя женщина — ее ищут уже почти неделю. Нина Горбатенко уехала 10 июля, в 10.00, в деревню Заболотье Могилевского района, откуда ушла в лес за грибами и ягодами и исчезла, сообщает милиция региона.



Фото: mogilev.mvd.gov.by

Нина Федоровна живет в Могилеве. Дом находится на переулке 3-ем Ямницком.

Ее приметы: на вид 80−85 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза светло-голубые.

Была одета: серая вязаная кофта на пуговицах, темная длинная юбка (ниже колена), черный длинный плащ из кожзаменителя, на голове цветной платок.

При себе имела: пластмассовое ведро, палочку для опоры при ходьбе.

Если вы узнали изображенную на фото женщину и располагаете информацией о ее местонахождении, просьба сообщить об этом в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева по телефонам (8 0222) 64−40−19 или 102.