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В садовом товариществе под Гомелем изъяли емкость с ртутью
Источник материала: Tut.by
Утром 15 июля спасателям поступило сообщение о том, что на одном из участков в садовом товариществе «Спутник-56» в Гомельском районе нашли емкость со ртутью. Об этом
Звонок поступил в 09.17, когда на участке нашли закрытую емкостью с ртутью. Работники химической службы осмотрели находку и изъяли для дальнейшей утилизации.
«Количество ртути в емкости — 1,8 кг, розлив отсутствовал», — уточнили в МЧС.
Превышения предельно допустимых концентраций вещества в воздухе не зафиксировано, и пострадавших тоже нет.
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Превышения предельно допустимых концентраций вещества в воздухе не зафиксировано.
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