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В садовом товариществе под Гомелем изъяли емкость с ртутью

16.07.2019 12:54 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 15 июля спасателям поступило сообщение о том, что на одном из участков в садовом товариществе «Спутник-56» в Гомельском районе нашли емкость со ртутью. Об этом сообщает МЧС.


Фото: пресс-служба МЧС

Звонок поступил в 09.17, когда на участке нашли закрытую емкостью с ртутью. Работники химической службы осмотрели находку и изъяли для дальнейшей утилизации.

«Количество ртути в емкости — 1,8 кг, розлив отсутствовал», — уточнили в МЧС.

Превышения предельно допустимых концентраций вещества в воздухе не зафиксировано, и пострадавших тоже нет.

 
 
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Превышения предельно допустимых концентраций вещества в воздухе не зафиксировано.
 
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