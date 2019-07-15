В садовом товариществе под Гомелем изъяли емкость с ртутью

Источник материала: Tut.by

Утром 15 июля спасателям поступило сообщение о том, что на одном из участков в садовом товариществе «Спутник-56» в Гомельском районе нашли емкость со ртутью. Об этом сообщает МЧС.



Фото: пресс-служба МЧС

Звонок поступил в 09.17, когда на участке нашли закрытую емкостью с ртутью. Работники химической службы осмотрели находку и изъяли для дальнейшей утилизации.

«Количество ртути в емкости — 1,8 кг, розлив отсутствовал», — уточнили в МЧС.

Превышения предельно допустимых концентраций вещества в воздухе не зафиксировано, и пострадавших тоже нет.