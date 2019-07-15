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Устанавливаем личность молодого человека, чтобы узнать причину его конфликтного поведения

16.07.2019 18:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность молодого человека, который в 23.40 часов 24.06.2019 учавствовал в конфликте с мужчиной находясь вблизи д.6 по ул. МОПРа г.Бреста.

Устанавливаем личность молодого человека, чтобы узнать причину его конфликтного поведения

Личность данного молодого человека устанавливается с целью выяснения у него причин возникновения имевшего место конфликта.

Устанавливаем личность молодого человека, чтобы узнать причину его конфликтного поведения

Гражданина, узнавшего себя на фото, либо граждан узнавших данное лицо, просим сообщить в ОВД по номеру: +375291697810, либо по номеру 102.

Устанавливаем личность молодого человека, чтобы узнать причину его конфликтного поведения
 Устанавливаем личность молодого человека, чтобы узнать причину его конфликтного поведения

Заранее благодарны за Ваше содействие.

 
Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность молодого человека, который в 23.40 часов 24.06.2019 учавствовал в конфликте с мужчиной...
 
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