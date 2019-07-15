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Устанавливаем личность молодого человека, чтобы узнать причину его конфликтного поведения
16.07.2019 18:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность молодого человека, который в 23.40 часов 24.06.2019 учавствовал в конфликте с мужчиной находясь вблизи д.6 по ул. МОПРа г.Бреста.
Личность данного молодого человека устанавливается с целью выяснения у него причин возникновения имевшего место конфликта.
Гражданина, узнавшего себя на фото, либо граждан узнавших данное лицо, просим сообщить в ОВД по номеру: +375291697810, либо по номеру 102.
Заранее благодарны за Ваше содействие.
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ОВД администрации Московского района г. Бреста устанавливается личность молодого человека, который в 23.40 часов 24.06.2019 учавствовал в конфликте с мужчиной...
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