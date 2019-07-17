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Пенсионерка заблудилась в лесу Быховского района и сама вызвала к себе спасателей

17.07.2019 09:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В лесу около деревни Тощица Быховского района 16 июля заблудилась пенсионерка, сообщает МЧС. Она сама вызвала спасателей по мобильному телефону.


Фото: МЧС

55-летняя жительница Быхова отправилась в лес за ягодами около 12.00. А через пять часов вызвала по мобильному телефону спасателей — сказала, что заблудилась.

На поиски отправились спасатели, милиционеры, работники лесхоза. Пенсионерку нашли в 19.37 в двух километрах от дороги. Все это время она поддерживала связь. Женщина в госпитализации не нуждалась.

 
 
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