Пенсионерка заблудилась в лесу Быховского района и сама вызвала к себе спасателей

Источник материала: Tut.by

В лесу около деревни Тощица Быховского района 16 июля заблудилась пенсионерка, сообщает МЧС. Она сама вызвала спасателей по мобильному телефону.



Фото: МЧС

55-летняя жительница Быхова отправилась в лес за ягодами около 12.00. А через пять часов вызвала по мобильному телефону спасателей — сказала, что заблудилась.

На поиски отправились спасатели, милиционеры, работники лесхоза. Пенсионерку нашли в 19.37 в двух километрах от дороги. Все это время она поддерживала связь. Женщина в госпитализации не нуждалась.