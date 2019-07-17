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Пенсионерка заблудилась в лесу Быховского района и сама вызвала к себе спасателей
Источник материала: Tut.by
В лесу около деревни Тощица Быховского района 16 июля заблудилась пенсионерка,
55-летняя жительница Быхова отправилась в лес за ягодами около 12.00. А через пять часов вызвала по мобильному телефону спасателей — сказала, что заблудилась.
На поиски отправились спасатели, милиционеры, работники лесхоза. Пенсионерку нашли в 19.37 в двух километрах от дороги. Все это время она поддерживала связь. Женщина в госпитализации не нуждалась.
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Быховчанка плутала по лесу несколько часов.
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