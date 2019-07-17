Лежал возле машины, не двигался. Пропавшего 78-летнего рыбака из Могилева нашли через сутки

Источник материала: Tut.by

Чуть больше суток искали в Круглянском районе 78-летнего могилевчанина. Он уехал на рыбалку, позвонил дочери и больше на связь не выходил. Пенсионера нашли около машины: он был в сознании, но не двигался, сообщили в УВД Могоблисполкома.



Фото: УВД Могоблисполкома

О пропаже пенсионера в милицию его дочь сообщила вечером 15 июля. По ее словам, около 5 утра мужчина уехал на Тетеринское водохранилище. Часа через два он позвонил и сказал, что добрался, нашел уединенное место и начал рыбачить. Около 10 утра дочь попыталась дозвониться до него, однако мужчина не отвечал и больше в этот день на связь не вышел, домой не вернулся.

Мужчину тут же начали искать, однако нашли через сутки — площадь поиска была довольно большой. Пенсионера обнаружили сотрудники Октябрьского РОВД Могилева недалеко от деревни Пригани. Он лежал возле своей машины, находился в сознании, однако не мог двигаться и говорить.

Скорая увезла рыбака в реанимацию.

Правоохранители напоминают, что лица пожилого и престарелого возраста должны соблюдать меры личной безопасности при посещении лесов и водоемов в одиночку, в особенности при наличии хронических заболеваний, которые в экстремальных условиях могут обостриться.