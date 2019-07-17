В Орше спасатели вынесли из окна горящего дома мужчину и женщину

Источник материала: Tut.by

В Орше во время пожара в частном доме спасатели вынесли через окно мужчину и женщину: другого способа их спасти не было. Подробности сообщает МЧС.

Пожар произошел вечером 16 июля на улице Красина. Спасатели прибыли на место через несколько минут, но к этому времени в доме уже было сильное задымление.

В доме находились два человека — 56-летний хозяин и его 43-летняя гостья. Но спасать их пришлось через окно, так как дверь в жилище заперли. Когда спасатели попали внутрь, мужчина лежал на полу, а женщина была без сознания.

Пострадавших вынесли на улицу и передали медикам. Мужчина от госпитализации отказался, а женщину с отравлением продуктами горения отвезли в больницу.

Причину пожара устанавливают. Рассматривается версия — неосторожность при курении.