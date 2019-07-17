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В Речицком районе за одни сутки утонули двое рыбаков

17.07.2019 12:16 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трагически закончился минувший понедельник для двух рыбаков в Речицком районе на реке Днепр. Одно происшествие отмечено в деревне Заспа, второе в деревне Жмуровка. Об этом пишет газета «Дняпровец» со ссылкой на ОСВОД.

Как рассказал председатель речицкого ОСВОДа Анатолий Звертовский, первый сигнал об утонувшем рыбаке поступил 15 июля примерно в 16.30. Проживавший по улице Советской в Заспе 60-летний мужчина рыбачил в деревянной лодке в родном населенном пункте.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили мужчину в воде без признаков жизни. При этом он был в спасательном жилете, на руке была привязана леска, а на ноге находился воблер.

Второй рыбак утонул в Жмуровке. Двое жителей Речицы ловили рыбу с лодки. Около пяти часов вечера один из них услышал всплеск воды. Обернувшись, увидел, что напарник, находившийся в носовой части лодки, упал в воду. Мужчина пришвартовал лодку к берегу, вернулся в Речицу и сообщил о случившемся в милицию.

О происшествии ОСВОДу стало известно в 20.19. Спасатели незамедлительно выехали на место трагедии, но тело 62-летнего мужчины до сих пор не найдено. Предварительно установлено, что оба рыбака находились в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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