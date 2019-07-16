Белорусские банки бьют тревогу! Мошенники выманивают реквизиты платёжных карточек у пользователей Viber

Источник материала: Полесская правда

Белорусские банки предупреждают об участившихся случаях мошенничества, в том числе посредством мессенджера Viber. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-центре «Беларусбанка».



Пользователям мессенджера приходит сообщение от поддельного аккаунта «Беларусбанк Онлайн». Аккаунт имеет логотип банка и зарегистрирован на иностранном номере телефона.

Сообщение может иметь следующее содержание: «Уважаемый клиент «Беларусбанка», наша служба поддержки спешит сообщить вам, что в связи с участившимися случаями мошенничества ваша карта заблокирована. Баланс 0.01 BYN. Вам следует обратиться в ближайшее отделение банка либо по нашим контактам в Viber». Или сообщение: «Служба поддержки «Беларусбанка» информирует, что в связи с участившимися мошенническими операциями по требованию службы безопасности ваша карта заблокирована. Баланс вашей карты 0.00 рублей. Для разбирательства рекомендуем обратиться в банк либо связаться по нашим контактам в Viber».

О случаях мошенничества предупреждают своих клиентов также «Приорбанк» и «МТБанк». А в пресс-службе «Белагропромбанка» сообщили, что в Беларуси появился еще один способ выманивания денег. Зафиксированы случаи хищения денег с банковских платежных карточек после размещения их держателями объявлений в интернете о продаже имущества.

Специалисты банков напоминают держателям карточек! Не предавайте третьим лицам ни под каким предлогом сведения о реквизитах платежных карточек, SMS-кодах, паспортные данные, логины и пароли к интернет-банкингу и мобильным приложениям!