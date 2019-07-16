|
Белорусские банки бьют тревогу! Мошенники выманивают реквизиты платёжных карточек у пользователей Viber
17.07.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Белорусские банки предупреждают об участившихся случаях мошенничества, в том числе посредством мессенджера Viber. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в пресс-центре «Беларусбанка».
О случаях мошенничества предупреждают своих клиентов также «Приорбанк» и «МТБанк». А в пресс-службе «Белагропромбанка» сообщили, что в Беларуси
Специалисты банков напоминают держателям карточек! Не предавайте третьим лицам ни под каким предлогом сведения о реквизитах платежных карточек, SMS-кодах, паспортные данные, логины и пароли к интернет-банкингу и мобильным приложениям!
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)