В Мозыре машина сбила 7-летнего мальчика

Источник материала: Tut.by

Утром 16 июля в Мозыре 41-летний водитель Peugeot 207 совершил наезд на 7-летнего мальчика. Об этом сообщает Управление ГАИ по Гомельской области.



Фото: УГАИ Гомельской области

В 11.40 мужчина во дворе на улице Нефтестроителей совершил наезд на 7-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу.

В результате ДТП мальчик получил травмы. Он госпитализирован в травматологическое отделение Мозырской городской больницы.



Фото: УГАИ Гомельской области

Родителей просят еще раз напомнить детям, что нельзя выбегать или выезжать на велосипеде перед близко идущим транспортом — водитель может не успеть затормозить. Если ребенок не знает или не понимает, чем это может обернуться, лучше не отпускать его на улицу одного.