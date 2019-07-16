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В Мозыре машина сбила 7-летнего мальчика
Источник материала: Tut.by
Утром 16 июля в Мозыре 41-летний водитель Peugeot 207 совершил наезд на 7-летнего мальчика. Об этом
В 11.40 мужчина во дворе на улице Нефтестроителей совершил наезд на 7-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу.
В результате ДТП мальчик получил травмы. Он госпитализирован в травматологическое отделение Мозырской городской больницы.
Родителей просят еще раз напомнить детям, что нельзя выбегать или выезжать на велосипеде перед близко идущим транспортом — водитель может не успеть затормозить. Если ребенок не знает или не понимает, чем это может обернуться, лучше не отпускать его на улицу одного.
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Он внезапно выбежал на дорогу.
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