ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мозыре машина сбила 7-летнего мальчика

17.07.2019 13:19 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Утром 16 июля в Мозыре 41-летний водитель Peugeot 207 совершил наезд на 7-летнего мальчика. Об этом сообщает Управление ГАИ по Гомельской области.


Фото: УГАИ Гомельской области

В 11.40 мужчина во дворе на улице Нефтестроителей совершил наезд на 7-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу.

В результате ДТП мальчик получил травмы. Он госпитализирован в травматологическое отделение Мозырской городской больницы.


Фото: УГАИ Гомельской области

Родителей просят еще раз напомнить детям, что нельзя выбегать или выезжать на велосипеде перед близко идущим транспортом — водитель может не успеть затормозить. Если ребенок не знает или не понимает, чем это может обернуться, лучше не отпускать его на улицу одного.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он внезапно выбежал на дорогу.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Белорусские банки бьют тревогу! Мошенники выманивают реквизиты платёжных карточек у пользователей Viber
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика