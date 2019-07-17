Двое человек в Мозырском районе пострадали из-за пьяного водителя

Источник материала: Tut.by

Вечером 16 июля в Мозырском районе 42-летний водитель Seat Toledo не справился с управлением и вылетел в кювет. Двое пассажиров — в больнице, сообщает ГАИ Гомельской области.





Примерно в 19.00 водитель на 17-м километре автодороги Н-4739 «Мозырь-Петриков» на закруглении дороги не справился с управлением: съехал в кювет и опрокинулся.





В результате пострадали двое пассажиров: 38-летняя женщина и 53-летний мужчина. Они не были пристегнуты, из-за травм потребовалась их госпитализация.

Сообщается, что у водителя были признаки алкогольного опьянения.