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Двое человек в Мозырском районе пострадали из-за пьяного водителя

17.07.2019 13:33 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 16 июля в Мозырском районе 42-летний водитель Seat Toledo не справился с управлением и вылетел в кювет. Двое пассажиров — в больнице, сообщает ГАИ Гомельской области.


Примерно в 19.00 водитель на 17-м километре автодороги Н-4739 «Мозырь-Петриков» на закруглении дороги не справился с управлением: съехал в кювет и опрокинулся.


В результате пострадали двое пассажиров: 38-летняя женщина и 53-летний мужчина. Они не были пристегнуты, из-за травм потребовалась их госпитализация.

Сообщается, что у водителя были признаки алкогольного опьянения.

 
 
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38-летняя женщина и 53-летний мужчина попали в больницу.
 
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