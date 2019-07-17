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Двое человек в Мозырском районе пострадали из-за пьяного водителя
Источник материала: Tut.by
Вечером 16 июля в Мозырском районе 42-летний водитель Seat Toledo не справился с управлением и вылетел в кювет. Двое пассажиров — в больнице,
Примерно в 19.00 водитель на 17-м километре автодороги Н-4739 «Мозырь-Петриков» на закруглении дороги не справился с управлением: съехал в кювет и опрокинулся.
В результате пострадали двое пассажиров: 38-летняя женщина и 53-летний мужчина. Они не были пристегнуты, из-за травм потребовалась их госпитализация.
Сообщается, что у водителя были признаки алкогольного опьянения.
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38-летняя женщина и 53-летний мужчина попали в больницу.
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