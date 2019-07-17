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В Житковичах водитель не заметил женщину за машиной и совершил наезд

17.07.2019 14:08 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 16 июля в больницу Житковичей была доставлена пенсионерка. По данным ГАИ Гомельской области, водитель легковой машины не убедился в безопасности маневра и наехал на женщину задним ходом.

Инцидент произошел в 22.00 на стоянке возле магазина «Евроопт». 40-летний водитель Renault Laguna совершил наезд задним ходом на пешехода, 79-летнюю женщину.

В результате пенсионерка получила травмы, она госпитализирована в терапевтическое отделение больницы в Житковичах.

 
 
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Инцидент случился на парковке возле «Евроопта».
 
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