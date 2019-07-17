Борисовчанин украл машину, чтобы ездить к возлюбленной

Источник материала: Единство

Вскоре машину оперативники нашли в деревне Ганцевичи Борисовского района. Там же и задержали злоумышленника.

Им оказался ранее неоднократно судимый 24-летний борисовчанин. Задержанный признался, что «Жигули» ему понадобились, чтобы ездить в гости к возлюбленной. Как впоследствии было установлено, к девушке парень на краденом автомобиле приезжал не единожды. Для поездки выбирал сугубо ночное время: шансов «попасться» на глаза правоохранителям и гражданам было куда меньше.

Как он пояснил стражам порядка, вскрыть и завести автомобиль удалось за считанные минуты. И первым делом, понимая, что машину будут разыскивать, снял с нее номера. После чего поехал к своей знакомой девушке в гости, затем этой же ночью вернулся в город. Автомобиль оставил во дворах домов старой части города. Через день вновь решил совершить поездку, однако вернуться обратно в город парню не удалось: он был задержан сотрудниками уголовного розыска.

К слову, в 2010 и 2013 году борисовчанин совершал аналогичные преступления – в обоих случаях предметом посягательства становились подержанные автомобили.

Сейчас молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».