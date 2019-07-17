На складе в Колодищах упал с высоты и погиб 57-летний рабочий

Источник материала: Tut.by

В Минской области идет расследование уголовного дела о гибели 57-летнего рабочего на складе в агрогородке Колодищи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.





Случай произошел еще 13 июля, на территории предприятия, которое продает стройматериалы. Во время ремонта кровли одного из складов в высоты 12 метров упал начальник складского и собственного хозяйства.

Несмотря на реанимационные мероприятия 57-летний мужчина в тот же день скончался в больнице. Эксперт и представитель инспекции труда осмотрели место происшествия, назначена экспертиза.

«В ходе осмотра места происшествия следователи установили, что работы на высоте проводились (…) без специальных средств индивидуальной защиты», — рассказала официальный представитель Управления СК по Минской области Татьяна Белоног.

По факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 УК.