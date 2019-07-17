В Японии подожгли студию аниме. Погибли 10 человек, еще около 40 пострадали

Источник материала: Tut.by

В здании студии по производству аниме Kyoto Animation Co в японском городе Киодо произошел пожар. В результате погибли 10 человек, около 40 пострадали. Об этом сообщило агентство Kyodo .

At least 10 people presumed dead in suspected arson at Kyoto anime studio https://t.co/Wdbfkt0BaH — The Japan Times (@japantimes) July 18, 2019

Возгорание произошло из-за умышленного поджога. На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его. Он также пострадал и в настоящее время находится в больнице. Мотивы его поступка неизвестны.

Трехэтажное здание, где находится офис компании Kyoto Animation, сильно обгорело. В тушении огня были задействованы 30 пожарных расчетов. Пожар уже потушен, больше всего пострадали второй и третий этаж здания. По сведениям очевидцев, пожару предшествовал звук, похожий на хлопок.