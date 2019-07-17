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В Японии подожгли студию аниме. Погибли 10 человек, еще около 40 пострадали
Источник материала: Tut.by
В здании студии по производству аниме Kyoto Animation Co в японском городе Киодо произошел пожар. В результате погибли 10 человек, около 40 пострадали. Об этом сообщило агентство
Возгорание произошло из-за умышленного поджога. На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его. Он также пострадал и в настоящее время находится в больнице. Мотивы его поступка неизвестны.
Трехэтажное здание, где находится офис компании Kyoto Animation, сильно обгорело. В тушении огня были задействованы 30 пожарных расчетов. Пожар уже потушен, больше всего пострадали второй и третий этаж здания. По сведениям очевидцев, пожару предшествовал звук, похожий на хлопок.
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Возгорание произошло из-за умышленного поджога. На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который разлил внутри студии бензин или керосин и...
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