В Борисове на производстве сырков у женщины зажало руку в приборе

Источник материала: Tut.by

Днем 17 июля спасатели выезжали в Борисов на предприятие по производству глазированных сырков — у женщины застряла рука в оборудовании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.





Звонок поступил в 13.41 с предприятия на улице Строителей в Борисове. Оказалось, рука женщины застряла в дозаторе творожной массы.

Пострадавшая — кладовщик-упаковщик. По предварительной информации, все случилось во время мойки оборудования.





С помощью бензореза и специального инструмента руку женщины извлекли, пострадавшей занялась бригада скорой помощи.

Пострадавшая госпитализирована в районную больницу.