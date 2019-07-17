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В Борисове на производстве сырков у женщины зажало руку в приборе

18.07.2019 10:43 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 17 июля спасатели выезжали в Борисов на предприятие по производству глазированных сырков — у женщины застряла рука в оборудовании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.


Звонок поступил в 13.41 с предприятия на улице Строителей в Борисове. Оказалось, рука женщины застряла в дозаторе творожной массы.

Пострадавшая — кладовщик-упаковщик. По предварительной информации, все случилось во время мойки оборудования.


С помощью бензореза и специального инструмента руку женщины извлекли, пострадавшей занялась бригада скорой помощи.

Пострадавшая госпитализирована в районную больницу.

 
 
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Руку доставали с помощью бензореза и специального инструмента.
 
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