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Житель Рогачевского района поджег лужу водки и едва не сгорел сам

18.07.2019 11:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 14 июля в больницу Рогачева привезли мужчину с ожогами ног и алкогольной интоксикацией. Оказалось, он сам устроил пожар, когда решил поджечь лужу водки. Об этом пишет издание «Свабоднае слова».

82-летнего мужчину доставили в больницу в 19.20. У него были ожоги 2−3 степени на ягодицах, бедрах, правой голени и стопе. Плюс к тому же алкогольная интоксикация.

Оказалось, пациент живет в деревне Антуши доме со своей сожительницей, а в тот день отправился в Рогачев по делам. Домой он вернулся нетрезвый, к тому же принес еще бутылку водки.

Издание предполагает, что судя по всему сожительница посчитала это лишним и хотела забрать бутылку, но содержимое разлилось на одежду мужчины. А из упавшей бутылки жидкость разлилась по полу.

Пенсионер не придумал ничего лучше, как зажечь лужу. Но едва чиркнул по коробку спичкой, как на нем загорелась одежда. Женщина не растерялась и водой потушила горящую одежду, но понадобилась помощь медиков из-за серьезных травм.

 
 
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