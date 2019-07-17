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Потребовал рубль. В Новополоцке мужчина, угрожая ножницами, ограбил цветочный ларек
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел в одном из цветочных салонов в Новополоцке днем 16 июля. На 102 позвонила продавец и сообщила, что в салон зашел мужчина и, угрожая ножницами, украл рубль, а затем сбежал,
Милиция скоро задержала местного 50-летнего безработного. Мужчина был сильно пьян.
Посетитель зашел в павильон, схватил с прилавка ножницы и потребовал от продавца рубль. Испуганная девушка отдала ему требуемую сумму из кассы. Затем злоумышленник скрылся.
Возбуждено уголовное дело за разбой.
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Инцидент произошел в одном из цветочных салонов в Новополоцке днем 16 июля.
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