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Потребовал рубль. В Новополоцке мужчина, угрожая ножницами, ограбил цветочный ларек

18.07.2019 11:53 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел в одном из цветочных салонов в Новополоцке днем 16 июля. На 102 позвонила продавец и сообщила, что в салон зашел мужчина и, угрожая ножницами, украл рубль, а затем сбежал, сообщает милиция региона.

Милиция скоро задержала местного 50-летнего безработного. Мужчина был сильно пьян.

Посетитель зашел в павильон, схватил с прилавка ножницы и потребовал от продавца рубль. Испуганная девушка отдала ему требуемую сумму из кассы. Затем злоумышленник скрылся.

Возбуждено уголовное дело за разбой.

 
 
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Инцидент произошел в одном из цветочных салонов в Новополоцке днем 16 июля.
 
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