Источник материала: Кричевская жизнь

Хулиганство — правонарушение против общественного порядка и общественной нравственности (мелкое хулиганство, статья 17.1 КоАП Республики Беларусь), а в отдельных случаях — и преступ-лением (ст. 339 УК Республики Беларусь). Между административным правонарушением — мелким хулиганством — и уголовно наказуемым деянием — хулиганством — очень тонкая и зачастую незаметная грань. Чем выше часть статьи, тем более строгое наказание (уголовная ответственность). Хулиганство (ч.1 ст. 339 УК Рес-публики Беларусь) наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет. Злостное хулиганство (ч.2 ст.339 УК Республики Беларусь), совершенное повторно либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), наказываются арес-том или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет. Особо злостное хулиганство (ч.3 ст.339 УК Республики Беларусь) предусматривает действия, предусмотренные час-тями первой или второй нас-тоящей статьи, совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, применением взрывчатых веществ или взрывных устройств либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти или лишением свободы на срок от трех до десяти лет. Хулиганству, как говорится, все возрасты покорны, так как часто хулиганят подростки, а иногда и взрослые люди. Однако, если такое поведение подростков, взрослых и пожилых людей связано с грубым нарушением общественного порядка, сопрягается применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества, либо отличается по своему содержанию исключительным цинизмом, то данные хулиганские действия человека оцениваются уже не в рамках административного законодательства, а в рамках Уголовного кодекса. Для наличия состава хулиганства не обязательно, чтобы результаты преступных действий хулигана, совершенных тайно, увидели многие граждане. Дос-таточно, если их увидит один человек. Если имелась реальная возможность восприятия действий или их результатов неограниченным числом лиц вообще либо из числа тех, кто может иметь доступ в данное место, — налицо публичность, несмотря на то, что в силу тех или иных обстоятельств данные действия воспринял только один человек. Совершая подобные действия, хулиган рассчитывает именно на то, что результаты его действий будут восприняты гражданами и вызовут их возмущение нарушением общественного порядка. Следует также обратить внимание, что близким по отношению к хулиганству является состав преступления, предусмотренный ст. 218 УК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Это преступление может совершаться по самым различным мотивам, в том числе из хулиганских побуждений. Однако разграничение хулиганства, сопряженного с уничтожением или повреждением имущества, и умышленного повреждения имущества (ст. 218 УК) следует проводить по наличию хулиганских побуждений и, соответственно, способу (обстановке) уничтожения имущества, в котором должно демонстративно проявляться явное неуважение к обществу, а не просто желание уничтожить имущество конкретного лица. Для хулиганства необходимо, чтобы умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества было по форме, содержанию и направленности актом хулиганского проявления, т.е. своего рода демонстративным вызовом обществу посредством неуважения к собственности (имуществу) окружающих.

Важно помнить, что при совершении в отношении вас преступления необходимо незамедлительно сообщить об этом в милицию, потому как именно поиски преступников по «горячим следам» дают наибольшие шансы на их задержание.

В заключение хотелось бы выразить благодарность гражданам, не безучастным к совершению правонарушений, которые, став свидетелем противоправных действий, незамедлительно сообщали об этом в милицию, что позволяло оперативно отреагировать и задержать нарушителей.

С. Егоров,

зам. начальника ООПП РОВД

майор милиции.