В Бресте обнаружено тело 32-летнего сотрудника Следственного комитета

Источник материала: Виртуальный Брест

Ночью 15 июля текущего года по месту жительства обнаружено тело водителя УСК по Брестской области, 32-летнего жителя Бреста, с огнестрельным ранением. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.







Сотрудник находился в трудовом отпуске. Ружье, из которого, предположительно, произведен выстрел – зарегистрировано, у погибшего было разрешение на право охоты.



УСК по Брестской области по данному факту проводится проверка. Коллектив Следственного комитета выражает соболезнования родным сотрудника.

По данным телеграм-канала NEXTA , мужчина застрелился около 4.00, оставив предсмертную записку, в которой упоминалось о денежных долгах.