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В Бресте обнаружено тело 32-летнего сотрудника Следственного комитета
18.07.2019 13:46 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ночью 15 июля текущего года по месту жительства обнаружено тело водителя УСК по Брестской области, 32-летнего жителя Бреста, с огнестрельным ранением. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.
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Ночью 15 июля текущего года по месту жительства обнаружено тело водителя УСК по Брестской области, 32-летнего жителя Бреста, с огнестрельным ранением. По...
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