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В Бресте обнаружено тело 32-летнего сотрудника Следственного комитета

18.07.2019 13:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ночью 15 июля текущего года по месту жительства обнаружено тело водителя УСК по Брестской области, 32-летнего жителя Бреста, с огнестрельным ранением. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер.

В Бресте обнаружено тело 32-летнего сотрудника Следственного комитета


Сотрудник находился в трудовом отпуске. Ружье, из которого, предположительно, произведен выстрел – зарегистрировано, у погибшего было разрешение на право охоты.

УСК по Брестской области по данному факту проводится проверка. Коллектив Следственного комитета выражает соболезнования родным сотрудника.

По данным телеграм-канала NEXTA, мужчина застрелился около 4.00, оставив предсмертную записку, в которой упоминалось о денежных долгах.

 
Теги: Брест
 
 
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  Ночью 15 июля текущего года по месту жительства обнаружено тело водителя УСК по Брестской области, 32-летнего жителя Бреста, с огнестрельным ранением. По...
 
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