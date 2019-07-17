ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестный расплатился чужой карточкой в нескольких магазинах

18.07.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

В совершении преступления подозревается 40-летний местный житель.

Как оказалось, в минувшее воскресенье подозреваемый отоваривался по чужой бесконтактной банковской карточке в крупных магазинах города. Сумма покупок во всех торговых объектах была незначительной, дабы не привлекать к себе внимания: в каком-то из магазинов мужчина рассчитался за сигареты, в каком-то приобрел алкоголь и что-то из продуктов питания. Используя чужую карточку, злоумышленник оплатил купленные товары на сумму более 45 рублей.

Как впоследствии было установлено, хозяин карточки потерял ее еще неделю назад. Однако исчезновению имущества не придал особого значения, так как никаких списаний денег со счета не происходило. Мужчина почему-то был уверен, что к «нехорошим» людям она не попала, следовательно, и блокировать ее нет смысла. Но как оказалась зря...

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации», санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.  

https://minobl.mvd.gov.by/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кражу денег с чужой карточки в скором времени раскрыли оперативники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Борисовского РУВД.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Потребовал рубль. В Новополоцке мужчина, угрожая ножницами, ограбил цветочный ларек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • рубашка с длинным рукавом вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика