Неизвестный расплатился чужой карточкой в нескольких магазинах

Источник материала: Единство

В совершении преступления подозревается 40-летний местный житель.

Как оказалось, в минувшее воскресенье подозреваемый отоваривался по чужой бесконтактной банковской карточке в крупных магазинах города. Сумма покупок во всех торговых объектах была незначительной, дабы не привлекать к себе внимания: в каком-то из магазинов мужчина рассчитался за сигареты, в каком-то приобрел алкоголь и что-то из продуктов питания. Используя чужую карточку, злоумышленник оплатил купленные товары на сумму более 45 рублей.

Как впоследствии было установлено, хозяин карточки потерял ее еще неделю назад. Однако исчезновению имущества не придал особого значения, так как никаких списаний денег со счета не происходило. Мужчина почему-то был уверен, что к «нехорошим» людям она не попала, следовательно, и блокировать ее нет смысла. Но как оказалась зря...

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации», санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.