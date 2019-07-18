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Ночью в Пинске школьник попытался ограбить женщину

18.07.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ночью в Пинске школьник попытался ограбить женщинуПодробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГИиОС Пинского ГОВД
Александр Костюкевич:

– Около 00.20 часов 51-летняя жительница Пинска возвращалась домой с работы, когда на проспекте Жолтовского на нее напал неизвестный мужчина, и, нанеся несколько ударов рукой в область головы, пытался забрать её сумочку. Однако женщина оказала сопротивление злоумышленнику (начала толкать его и звать на помощь), поэтому нападавший не смог довести свой преступный умысел до конца и убежал. Женщина сразу же позвонила в милицию, передала правоохранителям приметы нападавшего и сказала, в какую сторону убежал преступник. Спустя некоторое время сотрудники Пинского ОДО по приметам задержали нападавшего, им оказался учащийся одной из школ города Пинска, 2002 года рождения.

В настоящее время в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 206 УК Республики Беларусь.

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