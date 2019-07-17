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В Петриковском районе пожар унес жизнь человека
Источник материала: Tut.by
Рано утром 17 июля спасатели выезжали в деревню Бринев (Петриковский район) по звонку о пожаре в жилом доме. К сожалению, погиб человек. Об этом
Сообщение о ЧП поступило на телефон 101 в 05.15, на момент приезда спасателей огонь полыхал внутри. На печи в кухне нашли сына хозяйки дома, без признаков жизни.
В результате пожара повреждены стены и вещи в жилье. Одна из версий происшествия — неосторожное обращение с огнем при курении.
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Одна из версий происшествия - неосторожное обращение с огнем при курении.
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