В Петриковском районе пожар унес жизнь человека

Источник материала: Tut.by

Рано утром 17 июля спасатели выезжали в деревню Бринев (Петриковский район) по звонку о пожаре в жилом доме. К сожалению, погиб человек. Об этом сообщает МЧС.





Сообщение о ЧП поступило на телефон 101 в 05.15, на момент приезда спасателей огонь полыхал внутри. На печи в кухне нашли сына хозяйки дома, без признаков жизни.

В результате пожара повреждены стены и вещи в жилье. Одна из версий происшествия — неосторожное обращение с огнем при курении.