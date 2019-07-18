В Чашникском районе после тренировки на озере погиб сотрудник МЧС

Источник материала: Tut.by

Трагедия произошла на озере Слидец недалеко от деревни Слидцы в Чашникском районе: местные спасатели 17 июля проводили там тренировку. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили TUT.BY в областном УМЧС.

Накануне сотрудники Чашникского районного отдела МЧС тренировались на озере Слидец. Когда испытания завершились, один из спасателей, 37-летний мужчина, отлучился. Что произошло потом, пока неизвестно, но вскоре коллеги нашли его тело в воде. Мужчину пытались реанимировать, но он умер.

— Чашникский райотдел СК проводит проверку по этому факту. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу, — сообщили TUT.BY в УСК по области.