ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Смолевичах устанавливаются обстоятельства убийства

18.07.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Утром 30 июня 2019 года жительница г. Смолевичи у себя во дворе обнаружила тело незнакомого мужчины с признаками криминального характера.

Прибывшими на место правоохранителями оперативно была установлена личность погибшего. Им оказался 23-летний житель Брестской области, который снимал жилье в райцентре и работал грузчиком на местном предприятии.

В ходе осмотра места происшествия, иных первоначальных следственных действий были изъяты вещественные доказательства, в том числе орудие преступления - нож.

По подозрению в совершении противоправных действий был задержан 49-летний хозяин дома, работающий каменщиком.

В ходе допроса задержанный пояснил следователям, что он встретил потерпевшего и еще одного знакомого возле магазина в райцентре и пригласил к себе домой. Все втроем сидели в беседке во дворе и распивали спиртные напитки. В какой-то момент между хозяином дома и потерпевшим произошел конфликт, в результате которого он нанес последнему ножевые ранения в шею. Второй гость, когда увидел это, убежал. Подследственный оставил мужчину лежать во дворе, а сам пошел спать. Утром, когда его супруга обнаружило тело, тот сказал ей, что это сделал его знакомый.

Мужчине предъявлено обвинение, и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По изъятым следам, предметам специалистами управления ГКСЭ по Минской области проводятся экспертизы.

Расследование продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смолевичским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст.139 Уголовного кодекса).
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бресте обнаружено тело 32-летнего сотрудника Следственного комитета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика