В Смолевичах устанавливаются обстоятельства убийства

Источник материала: Единство

Утром 30 июня 2019 года жительница г. Смолевичи у себя во дворе обнаружила тело незнакомого мужчины с признаками криминального характера.

Прибывшими на место правоохранителями оперативно была установлена личность погибшего. Им оказался 23-летний житель Брестской области, который снимал жилье в райцентре и работал грузчиком на местном предприятии.

В ходе осмотра места происшествия, иных первоначальных следственных действий были изъяты вещественные доказательства, в том числе орудие преступления - нож.

По подозрению в совершении противоправных действий был задержан 49-летний хозяин дома, работающий каменщиком.

В ходе допроса задержанный пояснил следователям, что он встретил потерпевшего и еще одного знакомого возле магазина в райцентре и пригласил к себе домой. Все втроем сидели в беседке во дворе и распивали спиртные напитки. В какой-то момент между хозяином дома и потерпевшим произошел конфликт, в результате которого он нанес последнему ножевые ранения в шею. Второй гость, когда увидел это, убежал. Подследственный оставил мужчину лежать во дворе, а сам пошел спать. Утром, когда его супруга обнаружило тело, тот сказал ей, что это сделал его знакомый.

Мужчине предъявлено обвинение, и применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По изъятым следам, предметам специалистами управления ГКСЭ по Минской области проводятся экспертизы.

Расследование продолжается.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног