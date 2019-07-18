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В Новополоцке в одном из цехов «Полимира» вспыхнул этилен
Источник материала: Tut.by
Днем 18 июля в одном из блоков цеха № 105 завода «Полимир» произошла утечка газа этилена с последующим факельным горением.
«В результате разгерметизации соединительного фланца зафиксирован пропуск газа этилена с последующим факельным горением», —
Спасатели организовали охлаждение металлоконструкций. После выполнения работниками объекта технологических операций по снижению давления в системе факельное горение прекращено.
В результате произошедшего ущерба и пострадавших нет.
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Днем 18 июля в одном из блоков цеха № 105 завода «Полимир» произошла утечка газа этилена с последующим факельным горением.
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