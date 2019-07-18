В Шереметьево восемь человек пострадали при эвакуации из самолета

Источник материала: Tut.by

Восемь человек пострадали при эвакуации в пятницу из самолета компании Nordwind, который не смог вылететь в Ереван из Шереметево из-за задымления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

«При эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек», — сказал собеседник агентства. Два из них госпитализированы.

По данным ведомства, сигнал о задымлении поступил при рулежке самолета Boeing-747, следовавшего в Ереван, на взлетную полосу. В итоге воздушное судно прекратило движение, а пассажиров стали эвакуировать по надувным трапам. Всего на борту самолета находились 187 человек.

Представители экстренных служб признаков горения или задымления в самолете не обнаружили.

«Детей среди пострадавших нет. У большинства ссадины и ушибы. Один человек госпитализирован с вывихом голеностопа, еще один с гипертоническим кризом», — сказал собеседник агентства.

Все пассажиры находятся в аэропорту Шереметьево и ожидают вылета другим бортом.

Росавиация сформировала специальную комиссию, которой предстоит выяснить причины инцидента с рейсом Москва — Ереван. Действия экипажа в сложившейся ситуации в ведомстве назвали обоснованными.