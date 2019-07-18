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Сильный ветер в Могилевском районе сорвал крыши с домов, повалил деревья. Есть видео
Источник материала: Tut.by
В Могилевском районе 18 июля сильный ветер повалил деревья, срывал крыши с домов и хозпостроек. По данным ближайшей метеостанции, скорость ветра составила 7 м/с,
По оперативным данным, повреждены оказались кровли 7 частных жилых домов, 10 дачных домов и 7 частных хозяйственных построек в Могилевском районе.
Последствиями непогоды пользователи поделились в
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Скорость ветра достигала 7 м/с.
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