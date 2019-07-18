Сильный ветер в Могилевском районе сорвал крыши с домов, повалил деревья. Есть видео

Источник материала: Tut.by

В Могилевском районе 18 июля сильный ветер повалил деревья, срывал крыши с домов и хозпостроек. По данным ближайшей метеостанции, скорость ветра составила 7 м/с, сообщает МЧС.



Фото: Женя Савицкая, vk.com/cpbelarus

По оперативным данным, повреждены оказались кровли 7 частных жилых домов, 10 дачных домов и 7 частных хозяйственных построек в Могилевском районе.

Последствиями непогоды пользователи поделились в паблике «ЧП Беларусь» . Сообщается о поваленных деревьях в деревне Будище, сорванной крыше в деревне Жуково.







