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Вахтовик из Беларуси на Ямале тонул дважды за день, во второй раз - не спасли
Источник материала: Tut.by
В Новом Уренгое Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит доследственную проверку по факту смерти белоруса. Об этом
По предварительным данным следствия, 18 июля компания рабочих-вахтовиков отдыхала на берегу заболоченного водоема в южной части города Новый Уренгой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 35-летний белорус отплыл от берега и начал тонуть. Его товарищи помогли ему выбраться из водоема. Белорус предпринял еще одну попытку искупаться — и утонул.
В ведомстве отметили, что водоем не предназначен для купания.
В посольство Беларуси направлено уведомление о произошедшем.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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По предварительным данным следствия, 18 июля компания рабочих - вахтовиков отдыхала на берегу заболоченного водоема в южной части города Новый Уренгой.
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