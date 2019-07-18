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Вахтовик из Беларуси на Ямале тонул дважды за день, во второй раз - не спасли

19.07.2019 11:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новом Уренгое Следственный комитет России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводит доследственную проверку по факту смерти белоруса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следствия, 18 июля компания рабочих-вахтовиков отдыхала на берегу заболоченного водоема в южной части города Новый Уренгой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 35-летний белорус отплыл от берега и начал тонуть. Его товарищи помогли ему выбраться из водоема. Белорус предпринял еще одну попытку искупаться — и утонул.

В ведомстве отметили, что водоем не предназначен для купания.

В посольство Беларуси направлено уведомление о произошедшем.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 
 
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По предварительным данным следствия, 18 июля компания рабочих - вахтовиков отдыхала на берегу заболоченного водоема в южной части города Новый Уренгой.
 
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